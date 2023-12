TALONS AIGUILLES ET POIL AUX PATTES COMEDIE DU HAVRE Le Havre Catégorie d’Évènement: Le Havre TALONS AIGUILLES ET POIL AUX PATTES COMEDIE DU HAVRE Le Havre, 31 mars 2024, Le Havre. Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir…Ce qui est sûr c’est qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement passé ?C’est là que tout se complique. Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes.Elles vont tenter d’élucider le mystère de cette soirée au travers des indices multiples présents dans leur chambre.

Tarif : 18.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-31 à 15:00
Réservez votre billet ici
COMEDIE DU HAVRE
108 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE
76620 Le Havre

