TUTU CITE DES CONGRES Nantes, 6 décembre 2024, Nantes.

Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés.Un pur moment de divertissement !

Tarif : 31.20 – 49.00 euros.

Début : 2024-12-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44