UNE IDEE GENIALE CITE DES CONGRES Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes UNE IDEE GENIALE CITE DES CONGRES Nantes, 19 avril 2024, Nantes. Que faire quand l’être que vous aimez craque pour Quelqu’un d’autre ? Rien de plus simple : éliminez « l’autre » ! Pour cela, trouvez son sosie et demandes-lui de dégoûter la personne que vous aimez. Une idée géniale ! A moins que le sosie ne se retrouve nez à nez avec l’original…

Tarif : 40.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30
Réservez votre billet ici
CITE DES CONGRES
5 RUE DE VALMY
44000 Nantes

