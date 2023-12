LORSQUE L’ENFANT PARAIT CITE DES CONGRES Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes LORSQUE L’ENFANT PARAIT CITE DES CONGRES Nantes, 10 mars 2024, Nantes. LORSQUE L’ENFANT PARAÎTDe : André ROUSSIN Mise en scène : Michel FAUAvec : Catherine FROT,Michel FAU,Agathe BONITZER en alternance avec Laure-Lucile SIMON,Quentin DOLMAIRE en alternance avec Baptiste GOTHIER,Hélène BABU en alternance avec Anne-Guersande LEDOUX, Sanda CODREANU,Maxime LOMBARDAssistant mise en scène : Quentin AMIOTDécor : Citronelle DUFAYCostumes : David BELUGOULumières : Antoine LE COINTEINFOSDurée?du spectacle : 1h30Mention producteur?: Richard Caillat – Arts Live Entertainment – Fimalac Culture, en accord avec le Théâtre de la MichodièreCrédits photos : -Affiche : © Ioda-De scène : © Marcel HartmannPITCHAprès la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule quand il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise…

Tarif : 40.00 – 69.00 euros.

Tarif : 40.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 17:00

CITE DES CONGRES
5 RUE DE VALMY
44000 Nantes

