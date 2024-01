ARTUS CITE DES CONGRES Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes ARTUS CITE DES CONGRES Nantes, 9 février 2024, Nantes. Dans ce spectacle Artus ne dépassera pas les limites, puisqu’il n’en n’a pas mises!

Tarif : 45.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00 Réservez votre billet ici CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44 Détails Catégorie d’Évènement: Nantes Autres Code postal 44000 Lieu CITE DES CONGRES Adresse 5 RUE DE VALMY Ville Nantes Departement 44 Lieu Ville CITE DES CONGRES Nantes Latitude 47.213859 Longitude -1.543212 latitude longitude 47.213859;-1.543212

