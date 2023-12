HUGUES AUFRAY CITE DES CONGRES Nantes Catégories d’Évènement: 44

Nantes HUGUES AUFRAY CITE DES CONGRES Nantes, 6 février 2024, Nantes. La manifestation initialement prévue le 7 novembre 2023 est reportée au 6 février 2024.Les billets restent valables. Remboursements autorisés.HUGUES AUFRAY«Pour la dernière fois»Hugues AUFRAY chez vous pour la dernière fois.Une sélection de ses plus belles chansons pour un dernier concert dans votre ville.

Tarif : 38.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:00 Réservez votre billet ici CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44 Détails Catégories d’Évènement: 44, Nantes Autres Code postal 44000 Lieu CITE DES CONGRES Adresse 5 RUE DE VALMY Ville Nantes Departement 44 Lieu Ville CITE DES CONGRES Nantes Latitude 47.213859 Longitude -1.543212 latitude longitude 47.213859;-1.543212

CITE DES CONGRES Nantes 44 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/