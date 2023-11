La Folle Journée de Nantes : Origines Cité des Congrès Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

La Folle Journée de Nantes : Origines
Cité des Congrès Nantes, 3 février 2024, Nantes.
2024-02-03

Horaire :

Gratuit : non de gratuit à 39 € Des tarifs réduits existent, notamment pour les moins de 30 ans (50 % du tarif plein)Tarif Carte blanche et tarif scolaire : 5 €Nouveau : un « Tarif Tribu » pour venir en famille ! 30e édition de La Folle Journée de Nantes, du 31 janvier au 4 février 2024. Thème de l’année : Les origines. Pour cette édition exceptionnelle, nous reviendrons aux origines de la musique, en mettant en lumière les traditions musicales qui ont nourri l’inspiration des compositeurs au fil des siècles et dans tous les pays du monde. Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

Cité des Congrès
5 Rue de Valmy
Nantes
02 51 88 20 00

