David Voinson Cité des Congrès Nantes

11 janvier 2024

Horaire : 20:30

35 €
Seul en scène. Malgré son air sûr de lui, David se demande s'il ne rate pas l'essentiel. Profiter de sa vie de célibataire ou trouver le grand amour ? Sans cesse à la croisée des chemins, il explore au fil du spectacle les contradictions de sa génération. Il manie avec humour son rapport au monde et aux autres à travers ses potes, les soirées, sa famille, mais surtout les filles. Comment leur plaire ?Comment les comprendre ?Comment ne pas passer pour un gros charo ? C'est le dilemme qu'il entretient. Cité des Congrès Nantes

02 51 88 20 00

