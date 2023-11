Gala humour : Les Décaféinés + Le Cas Pucine + Daniel Camus + Patrick Chanfray + Mélodie Fontaine + François Martinez Cité des Congrès Nantes, 31 décembre 2023, Nantes.

2023-12-31 Représentations dimanche 31 décembre 2023 à 19h30 et à 22hdans la salle 800

Horaire : 19:30 21:00

Gratuit : non 45 € / 40 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

La Compagnie du Café-Théâtre a décidé de réunir quelques uns de ses humoristes “coup de coeur” pour clôturer cette année 2023 ! Les stars du rire d’aujourd’hui et les découvertes de demain vous offrent un extrait de leur spectacle. Ils sont drôles, talentueux, généreux et complices, et seront là pour vous faire rire le soir du 31 décembre 2023. La Compagnie organise votre réveillon pour faire de cette soirée un moment unique, festif et inoubliable, entre amis ou en famille ! Avec Les Décaféinés, Le Cas Pucine, Daniel Camus, Patrick Chanfray, Mélodie Fontaine et François Martinez. Un spectacle d’1h30 pour fêter ensemble le nouvel an à Nantes.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.nantes-spectacles.com