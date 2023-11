Festival Tissé métisse Cité des Congrès Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

2023-12-09

Horaire : 15:00 01:00

Gratuit : non Tarif réduit (demandeurs d’emploi, RSA, AAH, Carte blanche et ayants droit) : 8 €Tarif jeune (6 à 15 ans, étudiants, cart’S) : 10 €Tarif plein prévente : 19 € Réservation : tisse-metisse.org

Depuis 31 ans, Tissé Métisse porte les valeurs de solidarité, du mieux vivre ensemble et de la lutte contre les discriminations. Le festival se construit autour de la présence associative et de débats autour de thématiques sociétales majeures : les discriminations touchant aux origines culturelles, l’Egalité Femme/Homme, la laïcité, la citoyenneté des Jeunes, les sujets de l’actualité sociale et militante… La programmation artistique pluridisciplinaire, métissée et engagée, s’adresse à toutes et tous. »Tissé Métisse, Le Festival » est un rendez-vous qui mobilise une soixantaine de collectifs : associations, comités socio-économiques, centres socioculturels et plusieurs centaines de bénévoles… Le samedi 9 décembre 2023 – de 15h à 1h :15 spectacles sur 4 scènes : Concerts, théâtre, performance, chorale, arts de la rue, danse, mais aussi des animations, jeux, débats, expositions et de la restauration métissée… Manou Gallo / Bab L’Bluz / Elida Almeida / Derviche (Bab Assalam & Sylvain Julien) / Mariaa Siga et une Scène K.pop en Grande Halle !En avant-première, la création du groupe jeune Mes Cultures à l’international Alkémia 360 (création Tissé Métisse). Ce projet a été réalisé en partenariat avec Tissé Métisse et l’association Walou Dekendo. Et aussi des groupes découverte, Shadéblauck / Essy / Cléoladore…, ou des créations amateurs avec l’exposition « Kimbuyu » de Elisabeth Kitata Kitenge, une création théâtrale, une salle « Podcast et Cinéma » consacrée à des podcasts et courts-métrages vidéos fabriqués avec et par des habitants et habitantes des quartiers nantais, et des débats et bien d’autres surprises !

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/