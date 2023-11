Alex Vizorek : Ad vitam Cité des Congrès Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Alex Vizorek : Ad vitam Cité des Congrès Nantes, 7 décembre 2023, Nantes. 2023-12-07 dans le grand auditorium

Horaire : 20:00

Gratuit : non 25 € à 49 € BILLETTERIES : ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.comRéservation PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : 02 40 48 97 30 dans le grand auditorium One man show. Alex Vizorek nous propose son spectacle « Ad vitam ». Spectacle sur la… mort !Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens !Il s’appuie sur la philosophie, la biologie, la culture, sans oublier l’orgasme, appelé aussi la petite mort. Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur la vie. Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/
Cité des Congrès
5 Rue de Valmy
Nantes
Loire-Atlantique

