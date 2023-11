Monsieur Poulpe : Nombril Cité des Congrès Nantes, 7 décembre 2023, Nantes.

2023-12-07 dans l’auditorium 800

Horaire : 20:30

Gratuit : non 34 € / 38 € BILLETTERIES : – ticketmaster.fr, seetickets.com, francebillet.com- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite)/PSH : 02 40 34 42 15 dans l’auditorium 800

One man show.Salut merde ou quoi !Il y a plus de 6000 ans, en 1963, les druides annonçaient : “Monsieur Poulpe pour la première fois sur scène avec son premier spectacle à la fois sincère, drôle… et surprenant »Depuis, les druides sont morts, sauf Fabrice qui est clairement insignifiant, on ne va pas se mentir. Mais ils avaient raison sur une chose :C’est mon premier spectacle et promis, il va te surprendre. Je n’ai jamais été aussi sincère… Oui, oui, je vais te raconter TOUT ce qu’il se passe dans mon NOMBRIL. J’ai pensé que ce serait plutôt sympatoche que tu viennes me voir, du coup j’ai mis des chaises dans ma salle de spectacle, je trouverais ça chouette que tu me rejoignes pour ce nouveau délire… Hâte que tu viennes déguster ta petite confiserie – je parle bien sûr de moi – je suis l’équivalent d’un Mon Chéri, sucré à l’extérieur et blindé d’alcool à l’intérieur.Et pense à mettre tes après-skis car ce spectacle contient une avalanche de surprises ! Allez, je te laisse booker OKLM notre rdv. Signé le S de la V du Q, Poulpe

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/