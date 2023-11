The very best of John Williams – par le K&K Philharmonic Cité des Congrès Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Concert.Un voyage magique dans le monde du compositeur de films le plus titré de tous les temps.John Williams est le géant incontesté de la musique de film. Pendant plusieurs années, il a travaillé avec des réalisateurs légendaires comme Steven Spielberg et George Lucas. Il a composé des partitions pour Star Wars, Harry Potter, La Liste de Schindler, Jaws, Indiana Jones et bien d'autres. Il a reçu 5 Oscars, 4 Golden Globes, 24 Grammys et a été nominé internationalement plus de 100 fois. Le chef d'orchestre et compositeur Matthias G. Kendlinger et son célèbre K&K Philharmonic vous feront voyager dans le monde fascinant du génie de John Williams. Volez dans l'espace à la vitesse de la lumière, plongez dans les profondeurs des mers et laissez-vous envoûter par la magie de la musique. Des concepts d'éclairage variés et sensibles souligneront la performance des artistes et feront briller la musique. Les visiteurs du concert peuvent s'attendre à un concert en direct passionnant, émouvant et puissant.

