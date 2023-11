Garou tourne Cité des Congrès Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Garou tourne Cité des Congrès Nantes, 3 décembre 2023, Nantes. 2023-12-03 dans le grand auditorium

Horaire : 18:00

Gratuit : non 35 € à 70 € BILLETTERIES : – ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 48 97 30 dans le grand auditorium Concert.Garou tourne et vous invite à le rejoindre dans cette nouvelle aventure authentique et intimiste. Entouré de sa bande de quatre amis-musiciens, l’incroyable showman donnera de nouvelles couleurs à ses chansons tout en mettant à l’honneur plusieurs de ses idoles dont évidemment Joe Dassin pour lequel il a consacré son dernier album. Un concert généreux qui promet une communion intense avec le public. Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cité des Congrès Nantes latitude longitude 47.212766936, -1.543612409

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/