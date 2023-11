Salon de la Création Métiers d’Art Cité des Congrès Nantes, 3 décembre 2023, Nantes.

2023-12-03

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non 6 € / 4 € réduit / Gratuit pour les moins de 18 ans

Le Salon de la Création Métiers d’Art ouvre ses portes du 1er au 3 décembre 2023 pour sa 28e édition. Ce Salon est une vitrine de l’Artisanat d’Art et de la création associée à tous les exposants présents à la Cité des Congrès et qui font vivre cet événement.Plusieurs espaces pour mieux comprendre les métiers d’art et la création : L’espace « Cadeaux » regroupant près de 70 créateurs,L’espace de démonstrations de savoir-faire avec une vingtaine d’ateliers et centres de formation,L’espace « Jeunes Créateurs » avec une douzaine de jeunes entrepreneurs des Pays de la Loire,L’espace « Mains d’Or » avec les lauréats des « Circuits Mains d’Or » organisés à l’occasion des JEMA 2023.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/