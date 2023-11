Bonnie Tyler – Live 2023 Cité des Congrès Nantes, 2 décembre 2023, Nantes.

2023-12-02 dans le grand auditorium

Horaire : 20:00

Gratuit : non 60 € à 94,50 € BILLETTERIES : gdp.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com dans le grand auditorium

Concert.Belle comme blonde, Bonnie Tyler a toujours fait flancher les cœurs des hommes et des femmes sensibles. Elle rugit avec sa voix d’or et nous envoûte avec ses mélodies tendrement mélancoliques. Elle parle d’amour comme rares sont ceux qui savent le faire. Dans le déferlement des voix lisses et pop des années 90, c’est un rock doux qui détonne et éblouit.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/