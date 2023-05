Les aventures de Tom Sawyer – Le musical Cité des Congrès, 19 novembre 2023, Nantes.

Horaire : 16:00

Gratuit : non 30 € à 65 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Le spectacle prévu le 18 décembre 2022 est finalement reporté au 19 novembre 2023.dans le grand auditorium

Comédie musicale. Suivez Tom Sawyer et ses amis dans leurs célèbres aventures avec cette comédie musicale familiale qui vous plongera dans le Mississippi du XIXe siècle ! 1848. Saint Petersburg, sur les bords du Mississippi.Tom Sawyer est un jeune adolescent insouciant qui rêve de liberté et d’aventure. Mais dans cette petite ville des Etats-Unis, Tom est vu comme un petit vaurien avec de mauvaises fréquentations comme Muff Potter, l’alcoolique du village. Sa tante Polly, qui l’a recueilli tout comme son frère Sid à la disparition de leurs parents, tente tant bien que mal de l’élever du mieux possible. Alors qu’il fugue de chez sa tante, Tom rencontre Huckleberry Finn, jeune marginal qui vogue le long du Mississippi à bord de son radeau. Suivez les aventures de ce jeune adolescent que rien n’arrête dans un musical coloré et entraînant ! Spectacle élu “Meilleure Comédie Musicale Jeune Public 2018” aux Trophées de la Comédie Musicale. Nommé aux Molières 2019 pour le Meilleur Spectacle Jeune Public.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.nantes-spectacles.com