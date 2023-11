Les Utopiales – Festival international de science-fiction Cité des Congrès Nantes, 3 novembre 2023, Nantes.

2023-11-03

Horaire :

Gratuit : non Billet jour : 11 € / 8 € réduit / 3 € Carte blanchePass 4 jours : 38 € / 25 € réduit Evénements non inclus dans le Pass 4 jours :Inauguration : 8 €Inauguration + spectacle : 10 €Evénements non inclus dans le Pass 4 jours ou le billet jour :Soirée cinéma : 8 €Soirée jeux : 6 €Ciné-concert Dracula : 10 € Billetterie : utopiales.org

Thème : Transmission(s) Du 1er au 5 novembre 2023, la 24e édition des Utopiales se penche sur le rôle de la science-fiction dans l’acte de transmission. Elle questionne la notion de partage et d’héritage, celui que nous recevons ou que nous léguons, celui que nous portons, tantôt lourd, tantôt merveilleux, celui que nous préparons, tantôt angoissant, tantôt lumineux. Elle scrute également les moyens de ces transmissions, qu’ils entraînent une propagation prolifique des informations ou provoquent une rupture des paradigmes, conduisant alors l’humanité à devoir se réinventer. À la fois manifestation grand public et rassemblement de spécialistes, les Utopiales sont considérées comme l’événement le plus important autour de la science-fiction en Europe et, au niveau mondial, le deuxième rendez-vous de la science-fiction après le Comic-con de San Diego. Depuis sa création, le festival s’attache à croiser les regards et les médias pour inviter le public à explorer le réel et anticiper l’avenir par le prisme de l’imaginaire. Chaque année, un thème choisi permet de faire dialoguer littérature, recherche scientifique, cinéma, bande dessinée, arts visuels, jeux de rôle, jeux vidéo et mangas, laissant ainsi émerger des réflexions multiples sur les questions sociétales de notre passé, notre présent et notre futur. Nous retrouverons bien sûr les incontournables rencontres littéraires, artistiques et scientifiques, les courts et longs-métrages, les expositions et stands scientifiques, les jeux mais aussi, pour cette édition :• Une journée festive suivie d’un spectacle d’ouverture• Des ateliers du futur• Des happenings dans le nouveau café de La Cité• Un salon d’écoute de séries audio• Des festivités tous les soirs• Un espace jeunesse

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.utopiales.org/