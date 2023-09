Salon arts, communication et numérique. Salon grandes écoles. Salon santé, social, paramédical et sport. Cité des congrès Nantes, 7 octobre 2023, Nantes.

Salon santé, social, paramédical et sport. Samedi 7 octobre, 09h00 Cité des congrès Entrée sur inscription, gratuite

Préparez-vous à vivre une journée dédiée à l’éducation, à l’orientation et à l’avenir des jeunes esprits avides de savoir. Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours dans l’enseignement supérieur est le plus adapté ? Quelles études pour quels métiers ?

Au cœur de ces salons de l’Etudiant, vous découvrirez des espaces foisonnant d’opportunités.

Le Salon arts, communication et numérique réunit de nombreux experts pour vous faire découvrir ces professions riches et variées ainsi que les filières qui y mènent. Ces spécialistes vous détailleront les cursus et les métiers les plus en vogue.

Le Salon grandes écoles vous permet de découvrir les concours et de choisir une formation adaptée grâce aux différents échanges avec notamment des responsables d’établissements, des professionnels et des étudiants. Grandes écoles de commerce, de management et de gestion, grandes écoles d’ingénieurs et classes préparatoires seront présentes.

Le Salon santé, social, paramédical et sport vous propose de rencontrer les acteurs de ces secteurs pour échanger autour de leurs expériences professionnelles et vous informer sur les carrières existantes.

Cité des congrès 5 rue de Valmy 44000 NANTES Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

