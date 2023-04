Salon de la data Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Salon de la data Cité des Congrès, 19 septembre 2023, Nantes. Salon de la data Mardi 19 septembre, 09h00 Cité des Congrès Entrée libre, sur inscription Le salon s’adresse à tout professionnel de la Data qu’il soit décideur, expert ou utilisateur, du privé ou du public. Le but étant de proposer des retours d’expériences et informations pertinentes sur les avancées actuelles, afin de démocratiser les différents usages, utilités et enjeux de la donnée. Notre événement est géré par une équipe de bénévole et nous avons à cœur de vous proposer un événement de qualité 100% gratuit. Cité des Congrès 5 rue de Valmy, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://salondata.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

