Thomas Marty : Allez, la bise ! Cité des Congrès Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Thomas Marty : Allez, la bise ! Cité des Congrès, 10 juin 2023, Nantes. 2023-06-10 dans l’auditorium 800

Horaire : 20:00

Gratuit : non 32 € BILLETTERIES : – www.kproduction.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 25 09 55 dans l’auditorium 800 One man show. Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : Comment devient-on un pré-daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ?Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado ! Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront.Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! » Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif 32 € BILLETTERIES : - www.kproduction.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 25 09 55 Lieu Ville Cité des Congrès Nantes

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Thomas Marty : Allez, la bise ! Cité des Congrès 2023-06-10 was last modified: by Thomas Marty : Allez, la bise ! Cité des Congrès Cité des Congrès 10 juin 2023 Cité des Congrès Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique