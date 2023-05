Khatia Buniatishvili – piano : Chopin, Rachmaninov, Bach, Liszt Cité des Congrès, 7 juin 2023, Nantes.

2023-06-07

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 30 à 55€ (places à l’unité) Billetteries : – sur internet www.creafollesjournees.com (paiement par CB) – par téléphone 02 40 69 15 97 du lundi au vendredi 9h00/12h30 et 14h00/18h00 (sauf mercredi de 9h00 à 12h00) – au CREA 16 rue Marie-Anne du Boccage 44000 Nantes du lundi au vendredi 9h00/12h30 et 14h00/18h00 (sauf mercredi de 9h00 à 12h00) Tout public

“Elle n’est pas seulement une extra-terrestre de la technique… son toucher et sa personnalité captent dès les premières mesures.” Pianiste “Chaque mesure est investie par une présence agissante, chaque phrase pousse vers la suivante, chaque nuance est sentie, chaque idée soutenue. […] Buniatishvili joue comme elle est. Ses emportements, sa véhémence, son électricité comme ses moments de rêverie ne sont pas étudiés : ils sont vivants.” Alain Lompech, Diapason

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 0240691597 https://www.creafollesjournees.com