La voie des femmes Cité des Congrès, 25 mai 2023, Nantes.

2023-05-25 dans l’auditorium 800

Horaire : 20:00

Gratuit : non 42 € BILLETTERIES : francebillet.com, ticketmaster.fr dans l’auditorium 800

« La voie des femmes » est une série de témoignages délivrés et confiés par des femmes.Chaque soir, 5 personnalités d’horizons différents (comédiennes, chanteuses, mamans, chefs d’entreprise…) partageront la scène en alternance pour raconter leurs histoires, leur parole de vérité, un devoir de mémoire ainsi qu’une vitrine de la liberté des femmes et de leurs conditions. Une aventure théâtrale à dimension humaine et sociale, un vibrant hommage et un hymne à la femme sans pour autant oublier les hommes ! Avec (en alternance) : Séverine Ferrer, Charlotte Gaccio, Tonya Kinzinger, Rebecca Hampton, Marie Fugain, Maïmouna Gueye, Nathalie Marquay-Pernaut, Enora Malagré et bien d’autres noms encore à venir !

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/