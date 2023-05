Arnaud Ducret : That’s life Cité des Congrès, 11 mai 2023, Nantes.

2023-05-11 dans le grand auditorium

Horaire : 20:00

Gratuit : non 39 € / 45 €BILLETTERIES : cheyenne-prod.com, francebillet.com, ticketmaster.fr, seetickets.comPMR (Personnes à mobilité réduite) : 02 47 49 80 03 dans le grand auditorium

Après avoir exploré avec succès le cinéma et la télévision, Arnaud Ducret fait son retour sur scène avec son nouveau one man show : « That’s life ».C’est l’occasion pour lui de passer en revue, avec son énergie et son humour ravageur, toutes les étapes de sa vie qui l’ont amené à être le fils, l’homme, le comédien, le papa et le mari qu’il est devenu… Voire même le grand-père qu’il deviendra…Arnaud Ducret dresse un autoportrait familial irrésistiblement drôle avec sa galerie de personnages touchants et délirants librement inspirés de son entourage.Ce spectacle est une ode à la vie, à la famille, à l’amour et surtout à l’humour.Il faut profiter de chaque instant, rire et savourer la vie : « That’s life » !!

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/