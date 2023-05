Les Goguettes – En trio mais à quatre Cité des Congrès, 22 avril 2023, Nantes.

2023-04-22 dans le grand auditorium

Horaire : 20:30

Gratuit : non 34,90 € à 45,20 € BILLETTERIE : francebillet.com, ticketmaster.frPMR (Personnes à mobilité réduite) : contact@krumpp.fr dans le grand auditorium

Incroyable ! Les Goguettes (en trio mais à quatre) sont en train de réussir là où les Beatles, le petit Grégory et la popularité de François Hollande ont échoué : FÊTER LEURS 10 ANS ! Quelle aventure ! Des premiers café-concerts parisiens en 2013 jusqu’aux Folies Bergère en 2023, que de chemin parcouru ! Des tournées dans toute la France à guichet fermé, deux spectacles à la Cigale et un autre à l’Olympia remplis en pleine crise sanitaire, un reportage historique dans le JT de Jean-Pierre Pernaut, un film documentaire sur France 3… Mais quel est le secret derrière un tel succès et une telle longévité ? Des featurings avec Emmanuel Macron ? Même pas ! Prenez simplement 4 zigotos bourrés d’humour qui savent écrire, chanter et jouer de la musique, un public français en manque de chansonniers, un bouche à oreilles toujours démultiplié, et puis surtout SURTOUT : une actualité qui ne ramollit jamais, des politiciens qui inlassablement tendent l’autre joue, une intarissable envie de rire à leurs dépens dans la plus pure tradition des bouffons du Roi, et vous obtenez le succès stupéfiant des Goguettes (en trio mais à quatre). Alors fêtons dignement ces 10 ans ! Et rions avec eux, en espérant que le réchauffement climatique et la fin du monde ne les empêcheront pas de fêter leurs 20 ans en 2033 !

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/