Manu Payet : Emmanuel 2 Cité des Congrès, 20 avril 2023, Nantes.

2023-04-20 Représentations jeudi 20 avril 2023 et dimanche 21 janvier 2024dans le grand auditorium

Horaire : 20:00

Représentations jeudi 20 avril 2023 et dimanche 21 janvier 2024dans le grand auditorium

Moins de trois ans après la dernière d’ « Emmanuel », son précédent one-man-show, le comédien s’apprête à remonter sur scène.Il l’admet volontiers, avec « Emmanuel », il a retrouvé le goût de la scène. Il s’y dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel on est nombreux à se reconnaître.On l’attend à nouveau sur ce terrain avec toute la simplicité et la décontraction qui donnent l’impression de passer une soirée entre potes…

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/