La cuisine du chef : Contes et légendes – Concert Familles / Saison ONPL Cité des Congrès, 16 avril 2023, Nantes.

2023-04-16 dans la salle 800

Horaire : 15:00 15:45

Gratuit : non 5 € pour les moins de 25 ans10 € pour les adultes accompagnateurs BILLETTERIES :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles. dans la salle 800

Concert familles (à partir de 9 ans) – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Felix Mendelssohn (1809-1847) : – La Belle Mélusine- Les Hébrides Marc Leroy-Calatayud, présentation et direction La cuisine du chef : qu’est-ce que c’est ?L’occasion de découvrir en famille comment le chef d’orchestre fait vivre la musique de sa place sur le podium, comment il arrive avec tous les musiciens de l’Orchestre à faire sonner la partition comme il le souhaite et à traduire en musique les émotions et histoires que les compositeurs ont écrites avec des notes de musique. Découvrez les mille et une saveurs des recettes des plus grands classiques ! Durée : 45 min.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr