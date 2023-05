Matthieu Longatte – Etat des gueux Cité des Congrès Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Matthieu Longatte – Etat des gueux Cité des Congrès, 1 avril 2023, Nantes. 2023-04-01 Le spectacle initialement prévu le 30 janvier 2021, puis le 23 avril 2022, est finalement reporté au samedi 1er avril 2023 à 20h30

Horaire : 20:30

Gratuit : non 35 €BILLETTERIES : www.kproduction.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com, Auchan, E.Leclerc, Fnac, Carrefour, Magasins U…PMR (Personnes à mobilité réduite) : 02 40 25 09 55 Le spectacle initialement prévu le 30 janvier 2021, puis le 23 avril 2022, est finalement reporté au samedi 1er avril 2023 à 20h30 One man show.Après quatre ans à tirer sur tout ce qui bouge de travers dans l’actualité française, Matthieu Longatte débarque sur scène. Il s’interroge -presque- calmement sur l’incroyable capacité des politiques à baiser les Français et tente de trouver des explications à notre grandiose passivité. La culture de la peur, la télévision, Internet, la religion, les rapports hommes femmes ou encore le racisme. Quels sont donc les freins nous empêchant de marcher sur la gueule de nos dirigeants corrompus ? Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

