Laura Laune : Glory Alleluia Cité des Congrès, 25 mars 2023, Nantes.

2023-03-25 dans le grand auditorium

Horaire : 20:30

Gratuit : non 28 € / 35 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com dans le grand auditorium

One woman show. Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.Public : à partir de 14 ans

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.nantes-spectacles.com/