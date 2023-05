On ne plaisante pas avec l’humour – Plateau humour France Inter Cité des Congrès Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes On ne plaisante pas avec l’humour – Plateau humour France Inter Cité des Congrès, 5 mars 2023, Nantes. 2023-03-05 dans le grand auditorium

Horaire : 16:00

Gratuit : non 28 € / 38 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com dans le grand auditorium Ils sont Tyranniques mais Généreux. Ils sont Suffisants mais Attachants…Ils sont Donneurs de Leçons mais Bienveillants. Ils sont Engagés et surtout drôles ! « Ils », ce sont les humoristes de France Inter qui font rire tous les jours des millions d’auditeurs. France Inter a décidé de réunir quelques-uns de ses talents à l’antenne et de partir en tournée à travers la France. En chef d’orchestre, Daniel Morin réunira sur scène, pour un spectacle original, quelques-uns de ses collègues humoristes de France Inter, pour un spectacle qui s’annonce hors normes. Parce que, rappelons-le, On ne plaisante pas avec l’humour. Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.nantes-spectacles.com Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif 28 € / 38 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Lieu Ville Cité des Congrès Nantes

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

On ne plaisante pas avec l’humour – Plateau humour France Inter Cité des Congrès 2023-03-05 was last modified: by On ne plaisante pas avec l’humour – Plateau humour France Inter Cité des Congrès Cité des Congrès 5 mars 2023 Cité des Congrès Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique