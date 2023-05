Pierre Thevenoux est marrant… normalement Cité des Congrès, 2 mars 2023, Nantes.

2023-03-02 dans l’auditorium 800

Horaire : 20:00

Gratuit : non 30 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIE : www.ospectacles.frRéservation PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : 02 40 48 97 30 dans l’auditorium 800

Stand-up. Après être passé par le Jamel Comedy Club et s’être rodé sur les scènes parisiennes, Pierre vous propose 1 heure de stand-up grinçant et efficace. Venez le voir, il vous parlera tout aussi bien de lui, du monde, de Dieu, des pigeons et de plein d’autres trucs qui ont l’air chiant mais qui sont bien en vrai (pour info, c’est Pierre qui écrit ce résumé mais il met « il » pour faire genre il a une équipe avec lui).Inclus pour l’achat d’un billet : 3 astuces pour pas vraiment mourir (j’ai pas mieux comme argument commercial).

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/