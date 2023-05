Pause-concert : Bartok / Ravel – Saison ONPL Cité des Congrès, 28 février 2023, Nantes.

2023-02-28

Horaire : 12:30 13:15

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles.

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Bela Bartok (1881-1945) : Quatuor à cordes n°4 – Quatuor à cordes Gogane Maurice Ravel (1875-1937) : Introduction et allegro pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes M.46 Sabine Gabbe et Pierre Baldassare, violons / Hélène Malle, alto / Justine Vervelle, violoncelle / Amélie Feihl, flûte / Enzo Ferrarato, clarinette / Aida Aragoneses, harpe Dans le cadre de « Pause-Concert » : Profitez de votre pause de midi pour venir écouter un concert de 45 minutes des musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire. L’ONPL vous invite à découvrir le répertoire de musique de chambre lors de concerts intimistes, au tarif très réduit, qui vous permettent d’être au plus près des musiciens de l’Orchestre. En plus petites formations, ils vous proposent des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. Ces concerts s’adressent à tous.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr