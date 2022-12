Le Salon Arts, communication et numérique Cité des congrès, 7 janvier 2023, Nantes.

entrée libre

Cité des congrès 5 rue de Valmy 44000 NANTES Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le Salon Arts, communication et numérique réunit de nombreux experts pour vous faire découvrir ces professions riches et variées ainsi que les filières qui y mènent. Ces spécialistes vous détailleront les cursus, les diplômes porteurs et les métiers les plus en vogue.

Dès maintenant, les visiteurs peuvent préparer leur parcours de visite sur letudiant.fr, rubrique « SALONS » et télécharger l’invitation gratuite (obligatoire) pour se présenter au salon.

Profitez de cette journée pour rencontrer les acteurs incontournables de la formation de votre région. Renseignez-vous sur les études et les métiers qui s’offrent à vous. Pour affiner votre projet d’orientation, vous pouvez également assister aux conférences thématiques qui constituent une réelle occasion de rencontrer des spécialistes de la formation et d’échanger avec eux.

Ce salon s’adresse :

• aux lycéens concernés par l’élaboration, la mise en œuvre d’un projet d’orientation et la découverte de Parcoursup,

• aux étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études après un bac +2/+3 ou affiner leurs choix d’orientation,

• aux parents et aux enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études et de métiers.

Vous pourrez télécharger notre kit de communication dédié à l’événement sur ce lien : https://bit.ly/kitcomutilesnantes23

Les conférences à ne pas manquer :

10 h 00 Etudes artistiques : quels parcours pour quels profils ? Comment s’y préparer et quelle formation viser ? Les formations dans le domaine de la création et de l’expression artistiques sont nombreuses. Comment recrutent-elles ? Quel profil ? Comment y accéder ? Autant de questions auxquelles répondront nos intervenants.

11 h 00 Communication, pub, marketing : quelle formation pour quel métier ? Digitalisation oblige, les métiers de la com’ se transforment et évoluent. Présents dans tous les secteurs et accessibles à différents profils, lumière sur un domaine où métiers créatifs et techniques se rencontrent.

14 h 00 Quelles études pour travailler dans le domaine du numérique ? Conception, création, programmation, développement, gestion de projet, ou encore commercialisation, marketing… Ces secteurs forment et recrutent des profils divers à tous les niveaux postbac.

15 h 00 Le dossier artistique… Comment bien le préparer, le présenter et l’argumenter. On vous demande de présenter un dossier artistique (book) ? A quoi doit-il ressembler ? Comment le concevoir selon ses réalisations et son objectif ? Des intervenants répondront à vos questions et apporteront conseils et astuces pour un book réussi. Découvrez tout le programme sur letudiant.fr et l’appli Salons L’Etudiant

Dans le contexte sanitaire actuel et afin de garantir la sécurité de tous sur nos salons, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour accueillir nos visiteurs dans le respect du protocole en vigueur.

Bonne visite !



