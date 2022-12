Le Salon Santé, social et paramédical et sport Cité des congrès, 7 janvier 2023, Nantes.

Le Salon Santé, social et paramédical et sport Samedi 7 janvier 2023, 09h00 Cité des congrès

entrée libre sur inscription

Le Salon Santé, social et paramédical et sport vous propose de rencontrer les acteurs de ces secteurs venus partager leur expérience professionnelle, et vous informer sur les formations et carrières.

Cité des congrès 5 rue de Valmy 44000 NANTES Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://bit.ly/salonnantesssps23 »}, {« link »: « https://bit.ly/kitcomutilesnantes23 »}]

L’Etudiant a le plaisir de vous convier à la 8e édition du Salon Santé, social, paramédical et sport de Nantes le soutien du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le salon réunit différentes écoles pour vous faire découvrir ces professions riches et variées ainsi que les filières qui y mènent. Ces spécialistes vous détailleront les cursus, les diplômes porteurs et les métiers les plus en vogue. https://bit.ly/salonnantesssps23

Profitez de cette journée pour rencontrer les acteurs incontournables de la formation de votre région. Renseignez-vous sur les études et les métiers qui s’offrent à vous. Pour affiner votre projet d’orientation, vous pouvez également assister aux conférences thématiques qui constituent une réelle occasion de rencontrer des spécialistes de la formation et d’échanger avec eux.

Ce salon s’adresse :

• aux lycéens concernés par l’élaboration, la mise en œuvre d’un projet d’orientation et la découverte de Parcoursup,

• aux étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études après un bac +2/+3 ou affiner leurs choix d’orientation,

• aux parents et aux enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études et de métiers.

Vous pourrez télécharger notre kit de communication dédié à l’événement sur ce lien. https://bit.ly/kitcomutilesnantes23

Nos conférences :

10 h 00 Le secteur social et paramédical : des secteurs porteurs, des métiers à découvrir. Le secteur manque de personnel, les besoins augmentent et, avec eux, les embauches et les débouchés. Zoom sur les métiers qui recrutent et les formations qui y mènent.

11 h 00 Les études de santé à l’université : PASS ou L.AS ? Que choisir, comment et sur quels critères ?

14 h 00 Les métiers du sport et des activités physiques.

Moniteur ou professeur de sport, d’EPS, maître-nageur, entraîneur, vendeur ou directeur d’équipements sportifs, le choix est large et les formations qui y mènent tout autant : STAPS, BEJEPS, BEES, écoles de commerce spécialisées en management du sport… Toutes les disciplines s’apprennent et débouchent sur un emploi.

15 h 00 Comment devenir infirmier.ière ? Soigner, assister, communiquer font partie des prérequis pour ce métier tourné vers les autres. Comment s’y former ? Quelles sont les perspectives de poursuites d’études et de débouchés ? Autant de réponses auxquelles les conférenciers répondront. Découvrez tout le programme sur letudiant.fr et l’appli Salons L’Etudiant

Dans le contexte sanitaire actuel et afin de garantir la sécurité de tous sur nos salons, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour accueillir nos visiteurs dans le respect du protocole en vigueur.

Bonne visite !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T09:00:00+01:00

2023-01-07T17:00:00+01:00