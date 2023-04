Joe Satriani – Shapeshifting Tour Cité des Congrès, 5 mai 2023, Nantes.

Horaire : 20:00

Gratuit : non 46,50 € à 99,30 € BILLETTERIES : www.kproduction.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr Le concert prévu le 2 juin 2022 est finalement reporté au vendredi 5 mai 2023 à 20h.

Concert. Joe Satriani, guitariste virtuose connu dans le monde entier, interprétera lors de son Shapeshifting Tour des morceaux tirés de son dernier album, « Shapeshifting », mais aussi de grands classiques comme « Surfing With The Alien », « Cherry Blossoms », « Always with Me, Always with You » et « Flying In A Blue Dream ». Il sera entouré du célèbre batteur Kenny Aronoff (John Fogerty), du bassiste Bryan Beller (Aristocrats) et du claviériste Rai Thistlethwayte (Thirsty Merc).

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/