Jane Birkin : Oh ! Pardon tu dormais – ANNULÉ Cité des Congrès, 23 mars 2022, Nantes.

2022-03-23 Le concert prévu le mercredi 23 mars 2022, puis reporté au vendredi 3 mars 2023, est finalement annulé.

Horaire : 20:00

45 € à 60 € BILLETTERIES : – www.diogene.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com, Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, Magasins U…- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 98 47 94 54

Concert.Au mois de juillet 2020, Jane Birkin a achevé l’enregistrement de « Oh ! Pardon, tu dormais… ». Un événement. Car au sommet d’une carrière immense, d’une vie romanesque et tragique, au croisement de tous les arts et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, une interprète, et s’est rarement exposée comme auteure… Mais Étienne Daho, convaincu par son talent, est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle écrivit il y a 20 ans. Alors l’idée de cet album a pris corps et Étienne a commencé à accompagner les compositions de Jane avec la certitude de son talent d’auteure avec autant de force et d’intensité…

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/