8 HOMMES LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Une soirée d’effeuillage burlesque, musicale et engagée pour répondre à la question : Mais qui a tué le patriarcat ? Venez voir la vérité nue !Dans le cadre des Divins Jeudis, La Divine Comédie vous propose chaque jeudi un cabaret burlesque différent!Le quatrième jeudi de chaque mois, la SCEP vous présente “8 hommes”, un spectacle mêlant effeuillage, chant et comédie, qui s’ouvre sur la question : Mais qui a tué le patriarcat ? .Les suspects sont interrogés au fil des numéros, et ceux-ci pourraient révéler leurs motifs… ou leurs dessous !Toujours aussi jouissifs qu’engagés, les numéros se suivent et interrogent, toujours dans la légèreté et le divertissement, sur les questions liées aux stéréotypes de genre et aux injonctions sociales.Costumes spectaculaires (quand nous en portons…), chansons originales, spectacle interactif, la SCEP met l’homme à nu, au propre comme au figuré, et prend le mâle à la racine !Découvrez les autres spectacles des Divins jeudis: Le Cabaret du Fruit Défendu, Le Cabaret de la Méduse, et Sucre d’Orge vous montre son Luth!Direction artistique: Vicomte HarbourgArtistes: Vicomte Harbourg, Lolite Laze, Matamore Occhio, Thomas Occhio, Saint Sébastian, Rico Tourki Brille, Eden Weiss.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 21:15

Réservez votre billet ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 2,RUE SAULNIER 75009 Paris