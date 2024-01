FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU Anzin, samedi 9 novembre 2024.

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIEPour la première fois à VALENCIENNES CITE DES CONGRESSamedi 09 Novembre 2024 15H et 20H30Dimanche 10 Novembre 20214 à 15hCe spectacle a déjà conquis plus de 300.000 spectateurs en Europe depuis sa création !Le Festival Mondial de la Magie est une référence grâce à sa programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens mondialement primés et représentants les différents courants magiques.Le Festival Mondial de la Magie se fait un point d’honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes les générations.Plus de 2 heures de spectacle dédiées à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et bien sûr…ne rien comprendre.Tous les artistes sélectionnés pour cette nouvelle édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.Présentation officielle du Festival : Ronan CALVARY**ZHENG FUSIONC’EST UN NUMERO UNIQUE EN EUROPE présenté par 3 Magiciennes.La créatrice, chorégraphe n’est pas moins que l’illusionniste Chinoise ZHENG, artiste multi primée mondialement, accompagnée de 2 sublimes partenaires.Elles nous présentent un numéro inédit d’illusions à vous couper le souffle ; cherchez bien…vous ne trouverez toujours pas le truc !Magie, danse, transportent le public dans un monde de rêves où l’impossible se réalise toujours.**RAMO & ALEGRIAS’il y a une définition du mot « ORIGINALITE » qui doit être attribuée à un magicien c’est vraiment au duo Espagnol RAMO et ALEGRIA qu’elle doit être attitrée.D’ailleurs le jury du Championnat du Monde de Magie FISM 2022 à QUEBEC ne s’est pas trompé en décernant à ces artistes le second prix Mondial dans la catégorie « Magie comique » et le Prix Mondial de l’invention.Une suite logique pour ce couple atypique raflant année après année les plus grands prix nationaux et internationaux.Depuis 2019, RAMO et ALEGRIA sont les artistes les plus primés de leur catégorie.Définir RAMO c’est comme essayer de comprendre ce qu’est un magicien ! Oui Ramo est certes un magicien mais surtout un créateur passionné de nouveaux effets magiques.ALEGRIA n’a cessé de grandir dans l’univers de la magie. Elle est l’énergie, la raison, la force ….le boss ! Sans elle les numéros n’auraient jamais vu le jour.RAMO et ALEGRIA c’est une véritable performance comique de grandes illusions revisitées aux effets et résultats inattendus.**FILIBERTO SELVICHAMPION ITALIEN DE MAGIEA seulement 17 ans, Filiberto remporte le Championnat de Magie d’Italie avec son numéro du violon.2021 Vainqueur du prestigieux Championnat de Magie Suisse.Finaliste du Championnat d’Europe de Magie.Le Championnat d’Europe avec le mondial FISM, sont considérés comme les “Jeux olympiques de la magie”Spectacle écrit et mis en scène par Arturo Brachetti.Sélectionnés pour le championnat Mondial de la Magie (FISM) à Québec en Juillet 2022**CHARLIE MAGLes numéros qu’il exécute avec des colombes et des balles vont le faireconnaître bien au-delà des frontières de l’Espagne. Cette discipline esten effet l’une des plus difficile dans le monde de la magie.En 2011 à Blackpool, en Angleterre, lors des Championnats d’Europe demagie organisés par la Fédération Internationale des SociétésMagiques, Charlie est désigné Champion d’Europe par ses pairs dans lacatégorie manipulation.En 2012, il présente son spectacle aux Championnats du Monde deMagie ce qui lui vaut, par la suite, d’être invité dans le monde entier et departiciper à plusieurs célèbres émissions de télévision dont « Le PlusGrand Cabaret du Monde » en France. C’est également la télévisionfrançaise qui lui remet un « Mandrake d’Or ». Charlie est le magicien demarques internationales comme Armani, Louis Vuitton … et en 2017 ilest engagé par «The illusionists show », la plus grande tournéemondiale de magie de tous les temps.En 2020, Charlie devient le personnage principal de la production – TheMagician – Le Show -, un spectacle musical regroupant 25 artistesinternationaux sur scène.**RONAN CALVARYMaître de la cérémonie qui a un don : Celui de transformer une soirée ordinaire en un événement extraordinaire.Divination, suggestion, télépathie et autres subtilités mentales transportent les spectateurs à travers deux émotions extrêmes : le rire et la fascination.Des numéros uniques, originaux, présentés avec beaucoup d’humour, de finesse et de légèreté.**ERNESTO PLANASLa marque de fabrique de ce magicien international sont les parapluies colorés, qui se multiplient comme par magie lors de sa performance. Son jeu avec eux est unique et très divertissant.Ernesto Planas dégage une joie de vivre contagieuse lors de sa performance, qui fait sourire les spectateurs et leur fait oublier le quotidien.**PABLO CANOVASCe jeune magicien Espagnol envoûtant

Tarif : 35.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-11-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU 1 ESPACE RIVES CRÉATIVES ESCAUT 59410 Anzin 59