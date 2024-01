LA GRANDE NUIT DE L’HUMOUR – LA GRANDE NUIT DE L HUMOUR CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU Anzin, samedi 1 juin 2024.

Découvrez 3 nouveaux talents de l’humour, avec des univers hilarants !Sarah-Anna, la nouvelle princesse de l’humour noir !Elise Guiliani, une italo-chti dont le spectacle s’appelle Une belle bourine et porte bien son nom!Thom Trondel, l’humoriste le plus déjanté de sa génération, et qui déclenche les fous-rires à chaque phrase!3 artistes, 3 univers, 2h de rire!

Tarif : 22.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:30

Réservez votre billet ici

CITE DES CONGRES-AUDITORIUM WATTEAU 1 ESPACE RIVES CRÉATIVES ESCAUT 59410 Anzin 59