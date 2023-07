Activité familiale « Dessine ta plus belle étiquette » à Mâcon Cité des Climats et vins de Bourgogne – Mâcon Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon.

Activité familiale « Dessine ta plus belle étiquette » à Mâcon 16 et 17 septembre Cité des Climats et vins de Bourgogne – Mâcon Sur inscription

Profitez d’une activité familiale à la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon pour dessiner votre plus belle étiquette de vin !

Cité des Climats et vins de Bourgogne – Mâcon 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Flacé-lès-Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.cite-vins-bourgogne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.citeclimatsvins-bourgogne.com/ »}] https://reservation.citeclimatsvins-bourgogne.com/ Dans ce lieu unique et innovant, tourné vers l’expérience sensorielle, le visiteur partira à la découverte de la richesse, de la variété et de la subtilité des vins de Bourgogne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Cité des Climats et vins de Bourgogne