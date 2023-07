Rencontre et échange avec des professionnels du monde viticole à Beaune Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune, 16 septembre 2023, Beaune.

Rencontre et échange avec des professionnels du monde viticole à Beaune 16 et 17 septembre Cité des Climats et vins de Bourgogne Sur inscription

Partez à la rencontre des hommes et des femmes pour parler de leurs métiers, de leurs histoires et découvrez leurs vies et découvrez ces témoins uniques de notre patrimoine local.

Profitez d’échanges, de démonstrations et d’interventions pour en apprendre plus sur les secrets de leur savoir-faire millénaire !

Cité des Climats et vins de Bourgogne Parc de la Chartreuse, 21200 Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.citeclimatsvins-bourgogne.com/ »}] https://reservation.citeclimatsvins-bourgogne.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Édouard Barra