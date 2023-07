Visite guidée flash « Savoir-faire, fête et tradition en Bourgogne » Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Côte-d'Or Visite guidée flash « Savoir-faire, fête et tradition en Bourgogne » Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune, 16 septembre 2023, Beaune. Visite guidée flash « Savoir-faire, fête et tradition en Bourgogne » 16 et 17 septembre Cité des Climats et vins de Bourgogne Dans le cadre des Journées europeénnes du patrimoine, la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Beaune vous propose des visites guidées flash ! En lien avec la thématique nationale, le patrimoine vivant, partez à la découverte des savoir-faire des hommes et des femmes qui travaillent la vigne avec passion et qui font de la viticulture de terroir un patrimoine unqiue. Autre thématique : les fêtes et traditions. Moments festifs incontournables, ces grands événements sont de véritables marqueurs de notre terriroire depuis parfois des siècles.

Reservation et inscription : https://reservation.citeclimatsvins-bourgogne.com/ Cité des Climats et vins de Bourgogne Parc de la Chartreuse, 21200 Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://reservation.citeclimatsvins-bourgogne.com/ »}] https://reservation.citeclimatsvins-bourgogne.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

