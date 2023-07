Activité familiale « Les métiers de la vigne » à Beaune Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Côte-d'Or Activité familiale « Les métiers de la vigne » à Beaune Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune, 16 septembre 2023, Beaune. Activité familiale « Les métiers de la vigne » à Beaune 16 et 17 septembre Cité des Climats et vins de Bourgogne Sur inscription Profitez d’une activité familiale à la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Beaune pour découvrir les métiers en lien avec la monde viticole : vigneron, tonnelier, négociant, vendengeur.

Utilisez différentes techniques artistiques (collage, dessin, découpage) pour illustrer au mieux ces savoir-faire. Cité des Climats et vins de Bourgogne Parc de la Chartreuse, 21200 Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.citeclimatsvins-bourgogne.com/ »}] https://reservation.citeclimatsvins-bourgogne.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Cité des Climats et vins de Bourgogne Détails Catégories d’Évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Cité des Climats et vins de Bourgogne Adresse Parc de la Chartreuse, 21200 Beaune Ville Beaune Departement Côte-d'Or Lieu Ville Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune

Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/