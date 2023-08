75e anniversaire de la première Cité Castor de France : communication de Sthépane Paquelin , « Eugène Claudius-Petit et les Castors » Cité des Castors Pessac, 14 octobre 2023, Pessac.

Vernissage de l’exposition en hommage à Eugène Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction en 1948, et à Henri Bessagnet, architecte de la Cité des castors à Pessac et à celle de Saint-Paul-lès-Dax.

Une communication sera donnée par l’historien et universitaire franc-comtois Stéphane Paquelin, intitulée « Eugène Claudius-Petit et les Castors ».

La présence de son fils, Dominique Claudius-Petit, Président des Amis de Le Corbusier, ainsi que d’Anne-Marie Pouvereau-Bessagnet, fille de Henri Bessagnet, est prévue, en plus du public et de personnalités.

Cité des Castors Place Charles Dullin, 33600 Pessac Pessac 33600 France En 1948, alors que sévit une grave crise du logement, 150 jeunes gens se lancent dans une folle aventure : construire de leurs propres mains une « Cité-modèle », voire une société idéale… La première Cité des Castors voit le jour à Pessac.

2023-10-14T11:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

©Association Culturelle des castors de Pessac