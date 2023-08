75e anniversaire de la première Cité Castor de France : adapter son logement en préservant l’identité de la Cité Cité des Castors Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac 75e anniversaire de la première Cité Castor de France : adapter son logement en préservant l’identité de la Cité Cité des Castors Pessac, 13 octobre 2023, Pessac. 75e anniversaire de la première Cité Castor de France : adapter son logement en préservant l’identité de la Cité Vendredi 13 octobre, 15h00 Cité des Castors Gratuit. Sur inscription. Une architecte conseil du CAUE accueillera les habitants ayant des projets d’aménagement pour leurs pavillons.

L’objectif sera d’étudier avec eux les possibilités de réalisation tout en préservant les caractéristiques de la Cité, qui est classée en tant que « Zone d’intérêt patrimonial bâti et/ou paysager » dans le PLU.

De plus, elle bénéficie du label « Patrimoine du XXe siècle – Architecture contemporaine remarquable ». Cité des Castors Place Charles Dullin, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « asso.cult.castors@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 74 43 78 »}] En 1948, alors que sévit une grave crise du logement, 150 jeunes gens se lancent dans une folle aventure : construire de leurs propres mains une « Cité-modèle », voire une société idéale… La première Cité des Castors voit le jour à Pessac. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T15:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2023-10-13T15:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00 ©Association culturelle des Castors de Pessac Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Cité des Castors Adresse Place Charles Dullin, 33600 Pessac Ville Pessac Departement Gironde Lieu Ville Cité des Castors Pessac latitude longitude 44.79444;-0.673972

Cité des Castors Pessac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pessac/