75e anniversaire de la première Cité Castor de France – Hommage à Eugène Claudius-Petit et à Henri Bessagnet

Pessac 75e anniversaire de la première Cité Castor de France – Hommage à Eugène Claudius-Petit et à Henri Bessagnet Cité des Castors Pessac, 13 octobre 2023, Pessac. 75e anniversaire de la première Cité Castor de France – Hommage à Eugène Claudius-Petit et à Henri Bessagnet 13 – 15 octobre Cité des Castors Gratuit. Entrée libre. L’exposition retrace l’histoire de la construction de la première Cité Castor de France à Pessac (Gironde) ainsi que la création du « mouvement Castor ».

Elle rend hommage à Eugène Claudius-Petit, le ministre de la Reconstruction en 1948, ainsi qu’à Henri Bessagnet, l’architecte de la Cité. Cité des Castors Place Charles Dullin, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine En 1948, alors que sévit une grave crise du logement, 150 jeunes gens se lancent dans une folle aventure : construire de leurs propres mains une « Cité-modèle », voire une société idéale… La première Cité des Castors voit le jour à Pessac. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

