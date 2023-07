Balades commentées à la découverte de la première Cité Castors de France Cité des Castors Pessac, 16 septembre 2023, Pessac.

Balades commentées à la découverte de la première Cité Castors de France 16 et 17 septembre Cité des Castors Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité.

Partez à la découverte de l’extraordinaire histoire de la construction de cette première Cité Castor de France, par les 150 jeunes gens qui y installèrent leurs familles.

Cité des Castors Place Charles-Dullin, 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 76 74 43 78 https://citescastorsdefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « asso.cult.castors@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 74 43 78 »}] Cette cité est la première Cité Castor de France. Elle a obtenu les labels « Patrimoine du XXe siècle » et « Architecture contemporaine remarquable ». Elle fut fondée en 1948, en pleine crise du logement, par 150 jeunes couples. Précurseurs, ils ont décidé dès le début de mettre en pépinière, avant même la fin de la construction, les arbres et les végétaux qui devaient agrémenter leurs rues et leurs haies. Sortie 13 rocade. Lignes TBM 4 – 44. 23 arrêt France-Les Castors.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Association Culturelle des Castors de Pessac