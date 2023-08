Expo créateurs & collectionneurs Cité des Brossiers 56 (ancien n°2) rue de Nervaise 60170 Ollencourt/Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont, 16 septembre 2023, Tracy-le-Mont.

Expo créateurs & collectionneurs 16 et 17 septembre
Entrée libre, réservation pour visite guidée

Visite guidée et expositions: exposition créateurs & collectionneurs: l’atelier artisanal, exposition de voitures anciennes, de sculptures peintures et patchworks, collections (radio Impérators ©, le petit journal, textiles créatifs, objets en laine).

À la Belle-Époque, les brosses de luxe de Tracy-le-Mont, sont exportées dans le monde entier. Le village est alors le berceau de la brosserie fine.

Depuis 1982, l’Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise (AMBO) préserve et valorise le patrimoine et la mémoire des brossiers de l’Oise (10 000 objets). Les bénévoles vous feront découvrir les multiples facettes du métier d’art de la brosserie fine.

Sujets évoqués : savoir-faire ; travail à domicile des femmes, paternalisme, présentation de collections (brosses à dents en os, brosses à moustaches en ivoire ou brosses à tête en olivier ou en ébène, outils et machines…) Petit parking sur le site et parking à proximité sur la zone artisanale (près du Proxy)

16 septembre 2023, 14:00-17:00

17 septembre 2023, 10:00-17:00

