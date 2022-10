LUNDI-LÉLÉ Cité des Associations Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LUNDI-LÉLÉ Cité des Associations, 10 octobre 2022, Marseille. LUNDI-LÉLÉ 10 – 31 octobre, les lundis Cité des Associations ♫♫♫ Cité des Associations 93, la canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La rencontre hebdo des membres de l’asso « Ukulélé in Marseille » un joue une liste de 10 morceaux, par mois, pour bien les apprendre, les morceaux supplémentaires sont acceptés avec 10 copies minimum.

