Portes ouvertes de l’association des modélistes ferroviaires du Territoire de Belfort. Cité des associations Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire-de-Belfort Portes ouvertes de l’association des modélistes ferroviaires du Territoire de Belfort. Cité des associations Belfort, 16 septembre 2023, Belfort. Portes ouvertes de l’association des modélistes ferroviaires du Territoire de Belfort. 16 et 17 septembre Cité des associations Accès limité à 50 personnes en même temps. Participez aux portes ouvertes de l’association des modélistes ferroviaires du Territoire de Belfort (AMFTB) à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Au programme, la présentation d’un réseau avec la gare de Belfort (à la fin des années 1960) et de ses modules complémentaires qui forment une boucle, et la circulation de trains pilotés à l’aide d’une centrale numérique. Cité des associations 2 rue Jean Pierre Melville, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 06 76 32 01 63 https://amftb.hebfree.org/ parkings sur place, accès handicapés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © AMFTB Détails Catégories d’Évènement: Belfort, Territoire-de-Belfort Autres Lieu Cité des associations Adresse 2 rue Jean Pierre Melville, 90000 Belfort Ville Belfort Departement Territoire-de-Belfort Lieu Ville Cité des associations Belfort

Cité des associations Belfort Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/